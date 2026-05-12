Milano
17:35
48.991
-1,36%
Nasdaq
20:05
28.837
-1,65%
Dow Jones
20:05
49.694
-0,02%
Londra
17:35
10.265
-0,04%
Francoforte
17:35
23.955
-1,62%
Martedì 12 Maggio 2026, ore 20.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,07%)
Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,07%)
Il Dow Jones esordisce a 49.739,62 punti
In breve
,
Finanza
12 maggio 2026 - 15.33
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto +0,07%, a quota 49.739,62 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,05%)
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,12%)
Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,11%)
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,19%
Argomenti trattati
USA
(331)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,02%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,03%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,50%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,20%
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,43%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,29%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,25%
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto