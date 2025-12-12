Milano 11-dic
43.702 0,00%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 0,00%
Francoforte 11-dic
24.295 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,92% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 50.610,04 punti

In breve, Finanza
Spunto rialzista dello 0,92% per Tokyo, alle 03:50, che continua le contrattazioni a 50.610,04 punti.
