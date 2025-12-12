Milano
11-dic
43.702
+0,54%
Nasdaq
11-dic
25.687
-0,35%
Dow Jones
11-dic
48.704
+1,34%
Londra
11-dic
9.703
+0,49%
Francoforte
11-dic
24.295
+0,68%
Venerdì 12 Dicembre 2025, ore 03.50
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,93%)
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,93%)
L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.873,32 punti
In breve
,
Finanza
12 dicembre 2025 - 02.38
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,93%, a quota 3.873,32 in apertura.
