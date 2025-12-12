Milano 11-dic
43.702 +0,54%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 +0,49%
Francoforte 11-dic
24.295 +0,68%

Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,93%)

L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.873,32 punti

Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,93%)
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,93%, a quota 3.873,32 in apertura.
