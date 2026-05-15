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Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,87%)
L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 4.177,92 punti
In breve
,
Finanza
15 maggio 2026 - 03.38
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,87%, a quota 4.177,92 in apertura.
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