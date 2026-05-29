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Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,3%)

L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 4.098,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,3%)
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dell'1,30%, a quota 4.098,64 in apertura.
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