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Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,3%)
L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 4.098,64 punti
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Finanza
29 maggio 2026 - 03.38
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L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dell'1,30%, a quota 4.098,64 in apertura.
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