Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Bene l'azienda italo-francese di semiconduttori
, con un rialzo dell'1,98%.
Il trend di STMicroelectronics
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di chip
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, STMicroelectronics
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,53 Euro. Primo supporto a 22,23. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 22,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)