Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Bene l'azienda italo-francese di semiconduttori, con un rialzo dell'1,98%.

Il trend di STMicroelectronics mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di chip. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, STMicroelectronics evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,53 Euro. Primo supporto a 22,23. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 22,04.

