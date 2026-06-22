Piazza Affari: scambi al rialzo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda italo-francese di semiconduttori , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di STMicroelectronics subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 70,08 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 68,36. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 71,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```