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Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics
Avanza l'azienda italo-francese di semiconduttori, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.
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