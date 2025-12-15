Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:55
25.134 -0,25%
Dow Jones 19:55
48.373 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

A New York corre Gartner

Grande giornata per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,19%.
