New York: in rally Gartner

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT
, che mostra una salita bruciante del 4,19% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Gartner
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,06%, rispetto a -0,62% dell'indice del basket statunitense
).
Tecnicamente, Gartner
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 246,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 238,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 254,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)