Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:15
25.123 -0,29%
Dow Jones 20:15
48.367 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

New York: in rally Gartner

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che mostra una salita bruciante del 4,19% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Gartner mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,06%, rispetto a -0,62% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, Gartner è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 246,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 238,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 254,6.

