Banca d’Italia, nel 2024 sale la spesa media dei conti correnti: pesa l’aumento dell’operatività

(Teleborsa) - Laha pubblicato i risultati dell’indagine condotta nel 2025 sulla spesa dei, basata sui costi effettivamente sostenuti nel corso del 2024 e documentati negli estratti conto. Per isi è registrata una riduzione dei canoni di base e di quelli per l’emissione delle carte di debito, a fronte di un aumento delle commissioni medie sulle operazioni e di una maggiore operatività dei correntisti. L’effetto combinato di questi fattori ha determinato un lievedellacomplessiva di gestione, salita a, rispetto ai 100,7 euro del 2023.Neisono diminuiti i prezzi unitari dei servizi, mentre è cresciuto il numero delle operazioni effettuate. Anche in questo caso la maggiore operatività ha portato a un aumento della spesa media, che si è attestata a 30,6 euro, in crescita di 1,7 euro su base annua.Per i, l’indagine evidenzia un aumento sia delle commissioni unitarie sia dell’operatività. La spesa media di gestione è salita da 67,3 a 71,6 euro nel confronto tra il 2023 e il 2024.Considerando complessivamente le tre tipologie di conto, la ssi è attestata a 85,3 euro, in calo di 2,5 euro rispetto all’anno precedente. La diminuzione è attribuibile all’aumento del peso dei conti online, sempre più apprezzati dalla clientela, che ha più che compensato il contemporaneo incremento dei prezzi medi (+1,0 euro) e dell’operatività (+0,1 euro) .Sul fronte del, la commissione per la messa a disposizione dei fondi (MDF) nei contratti di apertura di credito in conto corrente è rimasta sostanzialmente stabile all’1,6% del credito accordato. In aumento invece la(CIV) sugli sconfinamenti e sugli scoperti di conto, salita da 13,7 a 16,2 euro.