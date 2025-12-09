Regali di Natale: spenderemo il 20% in meno dello scorso anno

(Teleborsa) - Circa 204 euro di spesa media pro capite, per un totale di 8,7 miliardi di euro
, è quanto gli italiani prevedono di destinare ai regali di Natale nel 2025
. Sono questi i principali risultati dell’indagine condotta da EMG Different per Facile.it,
dalla quale emerge anche un calo di quasi il 20% del budget complessivo rispetto al 2024.
Proseguendo nell’analisi, svolta su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, si rileva che 3 milioni di italiani
dichiarano di spendere meno a causa dell’aumento di altre spese familiari.
In tanti ricorreranno ad un prestito personale;
fra veri e propri finanziamenti e formule come il Buy Now Pay Later, in base ad una seconda analisi resa nota sempre da Facile.it pochi giorni fa, saranno pagati in questo modo circa il 18% dei regali messi sotto l’albero a Natale 2025 (Fonte: mUp Research per Facile.it).
Tornando all’indagine realizzata da EMG Different per Facile.it e guardando più da vicino i budget di spesa emerge che a spendere di più saranno le donne
(208 euro, +4% rispetto al campione maschile) e gli over 65
(281 euro ciascuno, vale a dire il 37% in più rispetto alla media nazionale).
Anche guardando i dati a livello territoriale emergono differenze significative: il budget pro capite è maggiore nelle regioni del Nord Ovest, dove per i regali di Natale si spenderà il 20% in più rispetto alla media nazionale
. Di contro, sono i residenti nelle regioni del Sud Italia e nelle Isole quelli che spenderanno meno, vale a dire 177 euro.Le altre spese natalizie
La spesa per i regali è solo una delle tante che gli italiani affronteranno durante le festività natalizie; ecco quali quelle in aumento secondo il rapporto Facile.it - Consumerismo No Profit.
Una delle voci di spesa che più preoccupa è quella legata agli alimentari,
settore in cui i prezzi in costante aumento rischiano di far lievitare il costo di pranzi e cenoni delle festività. Consumerismo No Profit, analizzando i dati Istat, ha rilevato che tra il 2021 e il 2025, i prezzi degli alimenti sono cresciuti di circa il 25%
, con incrementi ancora più marcati in alcuni prodotti come latte, formaggi e uova, ma anche pane e cereali.
Insomma, per il pranzo di Natale e le altre tavole delle feste, questo significa un conto più alto anche a parità di menù. Anche il solo addobbare l’albero di Natale potrebbe costare di più
; lo scorso anno i prezzi sono cresciuti del 16% e difficilmente la situazione quest’anno migliorerà.