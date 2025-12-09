Regali di Natale: spenderemo il 20% in meno dello scorso anno

(Teleborsa) - Circa, è quanto gli italiani prevedono di destinare ai. Sono questi i principali risultati dell’dalla quale emerge ancheProseguendo nell’analisi, svolta su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, sidichiarano di spendere meno a causa dell’aumento di altre spese familiari.In tanti ricorreranno ad unfra veri e propri finanziamenti e formule come il Buy Now Pay Later, in base ad una seconda analisi resa nota sempre da Facile.it pochi giorni fa, saranno pagati in questo modo circa il 18% dei regali messi sotto l’albero a Natale 2025 (Fonte: mUp Research per Facile.it).Tornando all’indagine realizzata da(208 euro, +4% rispetto al campione maschile)(281 euro ciascuno, vale a dire il 37% in più rispetto alla media nazionale).Anche guardando i dati a livello territoriale emergono differenze significative: il. Di contro, sono i residenti nelle regioni del Sud Italia e nelle Isole quelli che spenderanno meno, vale a dire 177 euro.La spesa per i regali è solo una delle tante che gli italiani affronteranno durante le festività natalizie; ecco quali quelle in aumento secondo ilUna delle voci di spesa che più preoccupa è quella legata aglisettore in cui i prezzi in costante aumento rischiano di far lievitare il costo di pranzi e cenoni delle festività., con incrementi ancora più marcati in alcuni prodotti comeInsomma, per il pranzo di Natale e le altre tavole delle feste, questo significa un conto più alto anche a parità di menù.; lo scorso anno i prezzi sono cresciuti del 16% e difficilmente la situazione quest’anno migliorerà.