Zona Euro, surplus partite correnti sale a 23 miliardi di euro a settembre

(Teleborsa) - Nel mese di2025, laha chiuso con un surplus di 23 miliardi di euro, in aumento rispetto all'attivo di 22 miliardi di euro di agosto. Le stime degli analisti erano per un avanzo di 16 miliardi.Secondo le rilevazioni della BCE, su base, si registra un avanzo di 38 miliardi dai 13 miliardi del mese precedente.In dettaglio, la componente deiha evidenziato un saldo positivo di 12 miliardi, quella deidi 30 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un disavanzo di 3 miliardi e quella secondaria un deficit di 17 miliardi.