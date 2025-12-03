BBVA punta su 1 milione di clienti in Italia nel 2026

(Teleborsa) - BBVA
compie il suo 4° anno in Italia annunciando il superamento di 800.000 clienti e punta a raggiungerne 1 milione nel 2026
. Da novembre dello scorso anno, BBVA Italia ha aumentato la propria base clienti del 35%
e ha visto il volume dei finanziamenti erogati crescere di otto volte, arrivando a erogare un totale di 1.800 mutui
. L'Amministratore delegato Onur Genc,
durante un incontro con i media nella nuova sede di Milano, ha spiegato che il successo del modello italiano sta sostenendo la crescita anche nel resto d'Europa
. "La nostra priorità è consolidare i progressi e garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo
: rafforzare la nostra presenza nei principali prodotti finanziari, come gli investimenti, e continuare ad attrarre clienti delle banche tradizionali che cercano un’esperienza più moderna".
Nel corso di questi quattro anni, BBVA Italia ha ampliato progressivamente la gamma di prodotti
, sempre senza commissioni e con un’interessante remunerazione del 3% sui conti correnti, fino a costruire un vero modello di banca universale
che include credito, mutui e prodotti di investimento.
L’obiettivo è quello di continuare ad aumentare il numero di clienti
. "Vogliamo crescere non solo in termini numerici, ma anche accompagnare in modo più completo la vita finanziaria di chi ci ha già scelto. Vogliamo diventare la loro banca principale”, ha affermato Walter Rizzi
, responsabile della banca digitale di BBVA in Italia.Guardando al 2026
, la strategia della banca prevede lo sviluppo di un modello di consulenza accessibile a tutti i clienti
, che combinerà supporto personale e tecnologia, con un ruolo centrale dell’intelligenza artificiale nelle prossime versioni dell’app. Il responsabile delle banche digitali ha inoltre anticipato che BBVA sta preparando un’applicazione integrata con ChatGPT
, che permetterà agli utenti di consultare direttamente dall’assistente di OpenAI l’offerta di BBVA in Italia e in Germania, come le condizioni dei conti correnti, delle carte o dei prodotti di risparmio. Nel 2024
la Banca ha registrato un utile record di 10 miliardi
di euro. Nei primi nove mesi del 2025
, il Gruppo ha raggiunto 8 miliardi di euro, il 20% in più
su base annua a tassi di cambio costanti. La redditività sul capitale tangibile (ROTE) si è attestata a un eccezionale 20%, mentre il credito è cresciuto del 16% anno su anno, ben al di sopra della media delle principali banche europee. Il Gruppo è riuscito ad aggiungere 11 milioni di nuovi clienti lo scorso anno, due terzi dei quali tramite canali digitali.