BBVA punta su 1 milione di clienti in Italia nel 2026

BBVA

(Teleborsa) -compie il suo 4° anno in Italia annunciando il. Da novembre dello scorso anno, BBVA Italia ha aumentato la propriae ha visto il volume dei finanziamenti erogati crescere di otto volte, arrivando a erogare undurante un incontro con i media nella nuova sede di Milano, ha spiegato che il successo del modello italiano. "La nostra priorità è consolidare i progressi e: rafforzare la nostra presenza nei principali prodotti finanziari, come gli investimenti, e continuare ad attrarre clienti delle banche tradizionali che cercano un’esperienza più moderna".Nel corso di questi quattro anni, BBVA Italia ha, sempre senza commissioni e con un’interessante remunerazione del 3% sui conti correnti, fino a costruire unche include credito, mutui e prodotti di investimento.L’obiettivo è quello di. "Vogliamo crescere non solo in termini numerici, ma anche accompagnare in modo più completo la vita finanziaria di chi ci ha già scelto. Vogliamo diventare la loro banca principale”, ha affermato, responsabile della banca digitale di BBVA in Italia., la strategia della banca prevede lo sviluppo di un, che combinerà supporto personale e tecnologia, con un ruolo centrale dell’intelligenza artificiale nelle prossime versioni dell’app. Il responsabile delle banche digitali ha inoltre anticipato che BBVA sta preparando, che permetterà agli utenti di consultare direttamente dall’assistente di OpenAI l’offerta di BBVA in Italia e in Germania, come le condizioni dei conti correnti, delle carte o dei prodotti di risparmio.la Banca ha registrato undi euro. Nei, il Gruppo ha raggiuntosu base annua a tassi di cambio costanti. La redditività sul capitale tangibile (ROTE) si è attestata a un eccezionale 20%, mentre il credito è cresciuto del 16% anno su anno, ben al di sopra della media delle principali banche europee. Il Gruppo è riuscito ad aggiungere 11 milioni di nuovi clienti lo scorso anno, due terzi dei quali tramite canali digitali.