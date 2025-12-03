Milano 12:03
43.596 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:03
9.681 -0,22%
Francoforte 12:03
23.745 +0,14%

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,30%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.755,55 punti

Ribasso per Hong Kong, in flessione dell'1,30%, termina le contrattazioni a 25.755,55 punti.
