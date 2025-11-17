Milano 14:10
43.775 -0,50%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:10
9.675 -0,24%
Francoforte 14:09
23.726 -0,63%

Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,82%

L'Indice Hang Seng termina a 26.354,42 punti

Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dello 0,82% e chiude a 26.354,42 punti.
