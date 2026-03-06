Milano 10:57
44.550 -0,13%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:57
10.427 +0,12%
Francoforte 10:57
23.808 -0,03%

Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage
In lieve calo il settore Alimentare europeo, che continua la giornata sotto la parità a 451,65 punti.
Condividi
```