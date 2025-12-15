Milano 17:35
Francoforte: andamento sostenuto per Delivery Hero

Francoforte: andamento sostenuto per Delivery Hero
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Delivery Hero, con una variazione percentuale del 2,38%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di Delivery Hero mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 22,16 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 21,49. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 22,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
