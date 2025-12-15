Milano 17:35
Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,01 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,14. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,931.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
