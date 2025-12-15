Francoforte: scambi in positivo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,01 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,14. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,931.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
