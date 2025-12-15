Londra: risultato positivo per Sage

sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese

(Teleborsa) - Avanza lo, che guadagna bene, con una variazione del 2,57%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 10,81 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 11,09. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 10,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)