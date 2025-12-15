Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:15
25.123 -0,29%
Dow Jones 20:15
48.367 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Workday
Pressione sul fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,84%.
