Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:19
25.131 -0,26%
Dow Jones 20:19
48.370 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Parigi: andamento rialzista per Stellantis

Migliori e peggiori
Parigi: andamento rialzista per Stellantis
(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un rialzo dell'1,91%.

La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Stellantis. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10,28 Euro. Primo supporto visto a 10,14. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```