Parigi: scambi negativi per Stellantis

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che tratta con una perdita dell'1,98%.
Lo scenario su base settimanale di Stellantis
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di Stellantis
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,171 Euro. Prima resistenza a 6,341. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)