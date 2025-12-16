Milano 14:11
44.239 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:11
9.703 -0,50%
Francoforte 14:10
24.147 -0,34%

Francoforte: scambi negativi per Renk

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Renk, con una flessione del 2,80%.

La tendenza ad una settimana di Renk è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Renk, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 51,28 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 53,32 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 50,14.

