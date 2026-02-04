Francoforte: scambi negativi per Renk

Renk

Renk

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,86%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 51,81 Euro con tetto rappresentato dall'area 52,96. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)