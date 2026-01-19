Siglato l'accordo UE-Mercosur: i vantaggi della liberalizzazione per Italia e UE

(Teleborsa) -(Brasile, Uruguay, Paraguay e Argentina). L'accordo, atteso per un ventennio, è stato accolto con molte polemiche in Europa, soprattutto nell'ambito del settore agricolo, che ha già alzato le barricate, mentre vieneun accordo, perchè pone fine ai dazi verso i Paesi dell'America Latina, coinvolgendo 700 milioni di persone e circaIl deal, che in Europa dovrà essere ratificato dall'Europarlamento, è statodal Commissario europeo al Commerciosudamericani ad Asuncion presso il, dove negli anni '90 nacque il Mercosur.L'accordo è stato salutato con grandedalla Presidente, secondo cui il dealal mondoe "riflette una scelta chiara e deliberata.doganali". Anche il presidente del Consiglio europeo,, ha affermato "mentre c'è chi che crea barriere, noi".In generale, l'intesa consente diverso i Paesi del Mercosur - pari al 35% per il vino, al 28% per i formaggi, al 35% sulle automobili e ricambi auto, al 20% sui macchinari ed al 18% sulla chimica -verso l'UE. Secondo i calcoli della Commissione europea, l'accordo favorirà unverso il Mercosur e la creazione di circa mezzo milione di posti di lavoro legati all'export.Per quanto concerne l'Italia, glidi euro e la liberalizzazione dell'export sul 91% del commercio con l'area avrebbe un impatto rilevante sull'economia, sostenendolegati all'export, pari ad un occupato su sette. Il commercio con l'area copre i settori più diversi: dalle auto alla chimico-farmaceutica, dai macchinari alle apparecchiature elettriche, dall'acciaio alle materie plastiche.Nel settore, l'export tricolore vale. L'intesa, oltre all'abbattimento di dazi, prevede anche il riconoscimento di ben, fra cui Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Aceto Balsamico di Modena, Prosecco e Grappa.Per quanto concerne i, il comparto valedi euro l'anno in termini di export, soprattutto trasporti e turismo, ma anche servizi finanziari, tlc e servizi digitali, e ed andrà, che rappresentano il 98% dell'export italiano, favorendo procedure più snelle e minori adempimenti amministrativi per l'export.