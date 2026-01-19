Siglato l'accordo UE-Mercosur: i vantaggi della liberalizzazione per Italia e UE

(Teleborsa) - E' stato firmato in Paraguay l'accordo commerciale fra UE e Paesi del Mercosur
(Brasile, Uruguay, Paraguay e Argentina). L'accordo, atteso per un ventennio, è stato accolto con molte polemiche in Europa, soprattutto nell'ambito del settore agricolo, che ha già alzato le barricate, mentre viene ritenuto dalla Commissione Europa
un accordo strategico
, perchè pone fine ai dazi verso i Paesi dell'America Latina, coinvolgendo 700 milioni di persone e circa un quinto del PIL mondiale
.
Il deal, che in Europa dovrà essere ratificato dall'Europarlamento, è stato siglato
dal Commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic e dai suoi "colleghi" dei 4 Paesi
sudamericani ad Asuncion presso il Banco Centrale de Paraguay
, dove negli anni '90 nacque il Mercosur.
L'accordo è stato salutato con grande soddisfazione
dalla Presidente Ursula von per Leyen
, secondo cui il deal "invia un segnale forte
al mondo"
e "riflette una scelta chiara e deliberata. Preferiamo il commercio equo ai dazi
doganali". Anche il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa
, ha affermato "mentre c'è chi che crea barriere, noi lanciamo ponti
".
In generale, l'intesa consente di abbattere i dazi sul 91% delle esportazioni europee
verso i Paesi del Mercosur - pari al 35% per il vino, al 28% per i formaggi, al 35% sulle automobili e ricambi auto, al 20% sui macchinari ed al 18% sulla chimica - e sul 92% dei prodotti esportati dall'America Latina
verso l'UE. Secondo i calcoli della Commissione europea, l'accordo favorirà un aumento del 55% dell'export agroalimentare europeo
verso il Mercosur e la creazione di circa mezzo milione di posti di lavoro legati all'export.
Per quanto concerne l'Italia, gli scambi con il Mercosur valgono 16,4 miliardi
di euro e la liberalizzazione dell'export sul 91% del commercio con l'area avrebbe un impatto rilevante sull'economia, sostenendo 3,4 milioni di posti di lavoro
legati all'export, pari ad un occupato su sette. Il commercio con l'area copre i settori più diversi: dalle auto alla chimico-farmaceutica, dai macchinari alle apparecchiature elettriche, dall'acciaio alle materie plastiche.
Nel settore agroalimentare
, l'export tricolore vale 489 milioni di euro
. L'intesa, oltre all'abbattimento di dazi, prevede anche il riconoscimento di ben 57 Indicazioni Geografiche Tipiche (IGP)
, fra cui Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Aceto Balsamico di Modena, Prosecco e Grappa.
Per quanto concerne i servizi
, il comparto vale 1,9 miliardi
di euro l'anno in termini di export, soprattutto trasporti e turismo, ma anche servizi finanziari, tlc e servizi digitali, e ed andrà a beneficio delle PMI
, che rappresentano il 98% dell'export italiano, favorendo procedure più snelle e minori adempimenti amministrativi per l'export.