Mercosur, Parlamento UE approva clausole di salvaguardia per proteggere agricoltura

(Teleborsa) - Gli eurodeputati
hanno approvato ulteriori misure di salvaguardia per prevenire danni al settore agricolo europeo
a seguito della liberalizzazione degli scambi con i paesi del Mercosur
. Il nuovo regolamento, già concordato informalmente con gli Stati membri dell'UE, è stato adottato con 483 voti favorevoli, 102 contrari e 67 astensioni.
Il documento definisce come l'UE potrebbe sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie
previste dall'accordo commerciale UE-Mercosur sulle importazioni agricole dai paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), qualora un'impennata di tali importazioni danneggi i produttori dell'UE.
In base alle nuove norme, la Commissione avvierà un'indagine sulla necessità di misure di protezione qualora le importazioni di prodotti agricoli sensibili
, tra cui pollame, carne bovina, uova, agrumi e zucchero, aumentino del 5% in media triennale (al di sotto del 10% annuo proposto dalla Commissione) e se, allo stesso tempo, i prezzi all'importazione siano inferiori del 5% rispetto al prezzo interno pertinente.
Un'indagine può essere richiesta
anche da uno Stato membro, da una persona fisica o giuridica che rappresenta l'industria, o da un'associazione che agisce per conto dell'industria, in caso di minaccia di grave pregiudizio per l'industria interessata. Almeno una volta ogni sei mesi, la Commissione dovrà presentare al Parlamento una relazione che valuti l'impatto delle importazioni di prodotti sensibili.