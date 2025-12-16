Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:01
25.081 +0,05%
Dow Jones 21:01
48.077 -0,70%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: balza in avanti Paypal

Migliori e peggiori, In breve
Scambia in profit la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che lievita del 2,01%.
