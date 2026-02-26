Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 20:17
25.029 -1,19%
Dow Jones 20:17
49.508 +0,05%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Paypal in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Paypal in discesa a New York
Si muove in perdita la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,56% sui valori precedenti.
Condividi
```