Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 20:16
25.029 -1,19%
Dow Jones 20:16
49.505 +0,05%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

New York: netto calo registrato da Paypal

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,56%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Paypal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,82%, rispetto a +0,22% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La situazione di medio periodo di Paypal resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 46,78 USD. Supporto visto a quota 43,55. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
