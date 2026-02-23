Milano 17:35
Scatta PayPal su potenziali acquirenti
(Teleborsa) - Seduta effervescente per PayPal in scia alla notizia secondo cui avrebbe suscitato l'interesse di potenziali acquirenti.

Secondo Bloomberg News, che ha raggiunto fonti vicine alla questione, l'azienda di pagamenti digitali avrebbe organizzato incontri con le banche a seguito di un interesse inaspettato da parte di pretendenti, con almeno un grande concorrente che sta valutando l'intera azienda e altri interessati ad alcuni asset di PayPal.

L'interesse degli acquirenti per PayPal è ancora in una fase preliminare e potrebbe non portare a una transazione.

L'interesse sul titolo arriva dopo un significativo calo del prezzo delle azioni di PayPal, che nell’ultimo anno ha perso oltre il 40%.

