Scatta PayPal su potenziali acquirenti

(Teleborsa) - Seduta effervescente per PayPal
in scia alla notizia secondo cui avrebbe suscitato l'interesse di potenziali acquirenti
.
Secondo Bloomberg News, che ha raggiunto fonti vicine alla questione, l'azienda di pagamenti digitali avrebbe organizzato incontri con le banche
a seguito di un interesse inaspettato da parte di pretendenti, con almeno un grande concorrente che sta valutando l'intera azienda
e altri interessati ad alcuni asset
di PayPal.
L'interesse degli acquirenti per PayPal è ancora in una fase preliminare
e potrebbe non portare a una transazione.
L'interesse sul titolo arriva dopo un significativo calo del prezzo delle azioni di PayPal, che nell'ultimo anno ha perso oltre il 40%.