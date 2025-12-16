Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:01
25.081 +0,05%
Dow Jones 21:01
48.077 -0,70%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: balza in avanti Zoetis

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di prodotti per la salute degli animali, che lievita del 2,38%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zoetis rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 121,6 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 125,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 129,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
