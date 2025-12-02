New York: in calo Zoetis

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di prodotti per la salute degli animali
, in flessione del 2,87% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Zoetis
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario attuale di Zoetis
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 122,5 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 125,3. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 121,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)