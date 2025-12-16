Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:03
25.088 +0,08%
Dow Jones 21:03
48.088 -0,68%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: giornata depressa per Xcel Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding di servizi pubblici, che presenta una flessione del 3,08% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Xcel Energy rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 71,88 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 75,45. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 79,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
