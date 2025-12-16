Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per Intuit

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società produttrice di software finanziari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Intuit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,62%, rispetto a -2,21% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Il quadro tecnico della società statunitense di software suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 654,4 USD con tetto rappresentato dall'area 673,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 642.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
