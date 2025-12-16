New York: nuovo spunto rialzista per Intuit

società produttrice di software finanziari

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,62%, rispetto a -2,21% dell').Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 654,4 USD con tetto rappresentato dall'area 673,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 642.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)