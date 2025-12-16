New York: nuovo spunto rialzista per Intuit

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società produttrice di software finanziari
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Intuit
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,62%, rispetto a -2,21% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il quadro tecnico della società statunitense di software
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 654,4 USD con tetto rappresentato dall'area 673,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 642.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)