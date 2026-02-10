Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 -0,11%

New York: giornata depressa per Intuit

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società produttrice di software finanziari, che presenta una flessione del 2,96% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della società statunitense di software mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 415,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 442,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 406,1.

