New York: performance negativa per United Health

(Teleborsa) - Rosso per la big delle assicurazioni sanitarie
, che sta segnando un calo del 2,46%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Health
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo dell'assicuratore sanitario
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 338,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 329,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 348,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)