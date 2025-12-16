New York: performance negativa per United Health

big delle assicurazioni sanitarie

United Health

Dow Jones

assicuratore sanitario

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,46%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 338,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 329,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 348,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)