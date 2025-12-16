Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:04
25.089 +0,09%
Dow Jones 21:04
48.090 -0,67%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: performance negativa per United Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per United Health
Seduta in ribasso per la big delle assicurazioni sanitarie, che mostra un decremento del 2,46%.
Condividi
```