Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 19:08
25.605 +0,34%
Dow Jones 19:08
49.006 -0,77%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

New York: positiva la giornata per CF Industries Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che lievita del 3,27%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,41%, rispetto a -0,35% dell'indice del basket statunitense).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 93,26 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 90,47. L'equilibrata forza rialzista di CF Industries Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 96,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
