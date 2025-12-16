Milano 17:35
New York: risultato positivo per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,12%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Palantir Technologies rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Palantir Technologies confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 189,3 USD con primo supporto visto a 183,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 179.

