Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:06
25.096 +0,12%
Dow Jones 21:06
48.106 -0,64%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: scambi in positivo per Palantir Technologies

Rialzo marcato per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.
