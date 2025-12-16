Milano
14:16
44.234
+0,27%
Nasdaq
15-dic
25.067
0,00%
Dow Jones
15-dic
48.417
-0,09%
Londra
14:16
9.703
-0,49%
Francoforte
14:16
24.143
-0,36%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 14.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: allunga il passo Juventus
Piazza Affari: allunga il passo Juventus
Migliori e peggiori
,
In breve
16 dicembre 2025 - 12.30
Protagonista la
società operante nel settore del calcio professionistico
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,31%.
Condividi
Leggi anche
Si muove in ribasso Juventus a Piazza Affari
Piazza Affari: senza freni Juventus
A Piazza Affari corre Juventus
Piazza Affari: al centro degli acquisti Juventus
Titoli e Indici
Juventus Fc
+4,85%
Altre notizie
Piazza Affari: allunga il passo El.En
Piazza Affari: allunga il passo l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: profondo rosso per Juventus
Piazza Affari: allunga il passo il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: piccolo passo in avanti per l'indice del settore alimentare italiano
Juventus avvia aumento di capitale riservato a investitori istituzionali tramite ABB
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto