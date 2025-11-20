Juventus avvia aumento di capitale riservato a investitori istituzionali tramite ABB

(Teleborsa) - Il CdA di Juventus Football Club
, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha approvato l'aumento di capitale
per un importo massimo nominale di 1.516.487,24 euro, mediante emissione di massime 37.912.181 nuove azioni
ordinarie di Juventus, pari a circa il 10% delle azioni emesse (pre-aumento), con esclusione del diritto di opzione, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati.
L'aumento di capitale fa seguito all'aggiornamento delle stime del Piano Strategico 2024/2025 - 2026/2027
ed è principalmente finalizzato (i) al rafforzamento della struttura patrimoniale; (ii) al sostegno del raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Strategico stesso, tra cui l'ulteriore rafforzamento del brand a livello internazionale e la progressiva riduzione dell'indebitamento; nonché (iii) al mantenimento della massima competitività sportiva a livello italiano ed internazionale.
Le massime 37.912.181 azioni verranno offerte nell'ambito di un collocamento riservato a investitori istituzionali da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated bookbuild (ABB)
.
Il socio Exor
, che detiene circa il 65,4% del capitale sociale di Juventus pari al 78,9% dei diritti di voto, ha espresso il proprio sostegno all'aumento di capitale fino a sua copertura integrale e comunque in misura tale, quantomeno, da non comportare una diluizione
della propria partecipazione. Inoltre, il socio Tether Investments
, che detiene circa l'11,5% del capitale sociale di Juventus pari al 7,0% dei diritti di voto, ha confermato la propria disponibilità a partecipare al collocamento per un importo corrispondente alla partecipazione detenuta nel capitale sociale di Juventus e si è dichiarato disponibile a considerare l'eventuale sottoscrizione di porzioni non allocate
dell'aumento di capitale
Il prezzo delle azioni oggetto di collocamento sarà determinato ad esito dell'attività di bookbuilding. UniCredit
agirà quale global coordinator e sole bookrunner
.