Juventus avvia aumento di capitale riservato a investitori istituzionali tramite ABB

(Teleborsa) - Il CdA di, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, haper un importo massimo nominale di 1.516.487,24 euro, mediante emissione diordinarie di Juventus, pari a circa il 10% delle azioni emesse (pre-aumento), con esclusione del diritto di opzione, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati.L'aumento di capitale fa seguito all'ed è principalmente finalizzato (i) al rafforzamento della struttura patrimoniale; (ii) al sostegno del raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Strategico stesso, tra cui l'ulteriore rafforzamento del brand a livello internazionale e la progressiva riduzione dell'indebitamento; nonché (iii) al mantenimento della massima competitività sportiva a livello italiano ed internazionale.Le massime 37.912.181 azioni verranno offerte nell'ambito di un collocamento riservato a investitori istituzionali da realizzarsi attraverso una procedura diIl socio, che detiene circa il 65,4% del capitale sociale di Juventus pari al 78,9% dei diritti di voto, ha espresso il proprio sostegno all'aumento di capitale fino a sua copertura integrale e comunque in misura tale, quantomeno, dadella propria partecipazione. Inoltre, il socio, che detiene circa l'11,5% del capitale sociale di Juventus pari al 7,0% dei diritti di voto, ha confermato la propria disponibilità a partecipare al collocamento per un importo corrispondente alla partecipazione detenuta nel capitale sociale di Juventus e si è dichiaratodell'aumento di capitaleIl prezzo delle azioni oggetto di collocamento sarà determinato ad esito dell'attività di bookbuilding.agirà quale