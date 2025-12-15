Milano 17:35
A Piazza Affari corre Juventus

(Teleborsa) - Effervescente la società operante nel settore del calcio professionistico, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,30%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Juventus rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Juventus segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,341 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,485. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,263.

