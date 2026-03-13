Milano 13:24
44.661 +0,46%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:24
10.313 +0,08%
Francoforte 13:24
23.588 -0,01%

Piazza Affari: performance negativa per NewPrinces

Ribasso composto e controllato per il gruppo agroalimentare italiano, che presenta una flessione del 3,44% sui valori precedenti.
