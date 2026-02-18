Milano 12:11
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per GVS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di GVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GVS rispetto all'indice.


La tendenza di breve di GVS è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
