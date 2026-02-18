Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per GVS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di GVS
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GVS
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di GVS
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)