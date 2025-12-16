Milano 14:18
44.226 +0,25%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:18
9.702 -0,51%
Francoforte 14:17
24.144 -0,35%

Piazza Affari: scambi negativi per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Perde terreno il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 72.581,37 punti, ritracciando dell'1,38%.
