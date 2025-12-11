Milano 10:21
43.523 +0,13%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:21
9.666 +0,11%
Francoforte 10:21
24.116 -0,06%

Piazza Affari: calo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Si muove in retromarcia il comparto beni industriali a Milano, che scivola a 73.557,57 punti.
Condividi
```