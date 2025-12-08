Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:53
25.611 -0,32%
Dow Jones 18:53
47.760 -0,41%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: scambi in positivo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Il Comparto beni industriali a Milano guadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 73.498,55 punti.
Condividi
```