Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Il Principale indice della Borsa di Milano ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 43.990.
L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44.250 e primo supporto individuato a 43.598. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44.901.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)