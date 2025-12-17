Milano 12:04
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Il Principale indice della Borsa di Milano ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 43.990.

L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44.250 e primo supporto individuato a 43.598. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44.901.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
